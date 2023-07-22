Под Киевом две компании подрались из-за песни на русском языке Фото: Арина Суворова

В Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за того, что компания людей слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет», об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«В Белой Церкви драка из-за русской музыки», - сообщает издание.

Как писал сайт KP.RU, в январе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что властям Украины следует запретить русский язык во всех высших учебных заведениях страны.

По его словам, закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять у себя такие решения.

Чиновник привел в пример Харьковский национальный университет, администрация которого ввела должность уполномоченного по защите государственного языка.

Напомним, ранее на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» полностью запретили любое общение на русском языке.