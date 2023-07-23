Экс-военкому Одессы, сбежавшему из Украины, предъявили обвинение в коррупции Фото: REUTERS

На Украине предъявили обвинения в коррупции бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, ему грозит до 10 лет тюрьмы, об этом сообщили украинское издание «Страна».

Ранее в национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины заявили о проверке всего руководящего состава военкоматов на предмет коррупции.

Кроме того, еще в мае против Борисова было заведено дело о злоупотреблении служебным положением.

В публикации указали, что Борисова собираются объявить в розыск. Более того, за делом Одесского военкому пообещал лично наблюдать президент Украины Владимир Зеленский. Однако, по данным издания, Борисов уже успел покинуть страну.

Как писал сайт KP.RU, в апреле обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин писал о работе военкома на Украине.

Журналист отметил, что украинский военком – почти как врач, тоже может забраковать призывника, а может направить в тыловую часть. Расценки для уклонистов при этом были повыше, чем у врачей - начиная от 5 тысяч.

Он добавил, что также различные манипуляции производились с западной гуманитарной помощью. Пример тому - тот самый военного комиссар Одесской области Евгений Борисов, который приобрёл в Европе «Гелендваген» 2022 года выпуска стоимостью более 10 миллионов гривен и задокументировал его как гуманитарную помощь.