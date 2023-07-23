NYP: Президент США Байден 30 лет назад полагал, что не доживет до 2020 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден более 30 лет назад, еще будучи сенатором, полагал, что не доживет до 2020 года, об этом написала газета New York Post.

Газета опубликовала архивное видео 1991 года с выступлением Байдена в Детройтском юридическом колледже, где он рассказывал о важности выборов судей Верховного суда США, которые служат пожизненно.

«Если судья Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», - сказал Байден.

Издание подытожило, что Байден, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас.

Как писал сайт KP.RU, в феврале экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу».

Джексон призывал положить конец «утаиванию» данных о состоянии здоровья Байдена. Он усомнился, что нынешний президент США полностью здоров, указав также на то, что в распространенном в СМИ отчете о медицинском обследовании Байдена не было сказано ничего о прохождении политиком когнитивных тестов.

«Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке … Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», - заявил Джексон.