Премьеру Израиля Нетаньяху установят кардиостимулятор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

«Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в госпитале «Тель ха-Шомер», - говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что временно исполнять обязанности премьер-министра будет глава минюста Израиля, вице-премьер Ярив Левин.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в отделение неотложной помощи больницы Tel HaShomer. Премьер сам приехал в госпиталь из-за плохого самочувствия.

Отмечалось, что премьер прибыл в сопровождении своего кортежа и отправлен на медицинское тестирование. При этом в канцелярии Израиля отмечали, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит плановое медицинское обследование.

Напомним, в октябре 2022 года Нетаньяху также был госпитализирован из-за плохого самочувствия. Тогда политику, возглавлявшему израильскую оппозицию, стало плохо во время молитвы в крупнейшей синагоге Иерусалима.