Российские саперы стали обезвреживать новые термобарические мины ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные стали обезвреживать новые мины ВСУ на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, об этом РИА Новости сообщил сапер с позывным «Рахматулла».

«Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется», - пояснил военный.

Сапер уточнил, что на боеприпасе устанавливается датчик движения, срабатывающий при приближении техники или человека.

«Мы с ним уже знакомы, научились работать и противодействовать ему. Самое главное - это внимание и контроль обстановки», - подчеркнул боец.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля российские военнослужащие уничтожили несколько групп ВСУ, которые предпринимали попытки наступления на Запорожском направлении.

По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. В результате ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике.

кроме того, военные при помощи ударного дрона ликвидировали украинскую разведгруппу около Приютного. Помимо этого, мотострелковые подразделения группировки уничтожили группу боевиков в районе Новодаровки.