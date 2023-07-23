Военком ВСУ оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы избежать мобилизации Фото: REUTERS

Военком ВСУ Александр Лушников оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы избежать мобилизации и отправки на линию боевого соприкосновения (ЛБС), об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.

«От источников в ВСУ нами получены сведения компрометирующего характера в отношении начальника центра комплектования и социальной поддержки Мелитопольского района Запорожской области подполковника Александра Сергеевича Лушникова, 1986 года рождения», - сказал собеседник.

Он добавил, что после начала СВО Лушников убыл на территорию, подконтрольную ВСУ.

По его словам, для уклонения от возможного перевода на фронт Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинское издание «Страна» сообщила, что на Украине предъявили обвинения в коррупции бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, которому теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины заявили о проверке всего руководящего состава военкоматов на предмет коррупции.

Еще в мае против Борисова было заведено дело о злоупотреблении служебным положением.

В публикации указали, что Борисова собираются объявить в розыск. Более того, за делом Одесского военкому пообещал лично наблюдать президент Украины Зеленский. Однако, по данным издания, Борисов уже успел покинуть страну.