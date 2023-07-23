Lidovky: Беженка с Украины возмутилась русскоязычным надписям в метро Праги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Беженка с Украины возмутилась надписям на русском языке и советской символике на станции «Андел» в пражском метро и призвала местные власти убрать их, об этом написала газета Lidovky.

Газета уточнила, что одну из самых загруженных станций городского метро «Андел» украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе. Местные не обращают на это внимание, но гостей Праги «они зачастую выводят из себя».

Так, свое возмущение выразила 35-летняя украинка Ольга, которая несколько месяцев назад вместе с дочерью приехала в Прагу из Одессы.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке», - приводит издание слова 35-летней украинки Ольги из Одессы.

По словам Ольги, она не понимает, «ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России».

По данным издания, в Пражском транспортном предприятии заявили, что надписи являются неотъемлемой частью интерьера станции, «истории не только пражского метро, но и самой Праги и Чешской Республики…».

Как писал сайт KP.RU, в январе на Украине в Днепропетровской области в городе Каменское перенесли срок сноса памятника генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу из-за отсутствия финансирования.

Местные власти подчеркнули, что «в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны...».

Уточнялось, что к вопросу о демонтаже памятника Брежневу вернутся после окончания действия военного положения на Украине.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Одессе снесли памятники «Основателям Одессы» и гениальному русскому полководцу, который за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения – Александру Васильевичу Суворову. Памятники сносили ночью и нагнали не только спецтехнику и рабочих, но и массовые полицейские силы, которые буквально оцепили места реализации узаконенного государственного украинского варварства.

В октябре 2022 года в центре Киева снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как заявлялось, данный памятник в украинской столице являлся для властей страны символом «русского мира».