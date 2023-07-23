СК РФ: В Кемерово пропал шестилетний мальчик, возбуждено уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерово шестилетний мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома и пропал, возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу.

«В Кемеровской области - Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего мальчика», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вечером 22 июля мальчик вышел за пределы придомового участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Отмечалось, что поисками ребенка занимаются следователи, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры.

Как писал сайт KP.RU, 14 июля полиция Братска сообщила, что пропал ребенок. В ведомстве уточнили, что в дежурную часть за помощью обратилась жительница жилого района Падун. Она рассказала, что ее 11-летний сын 13 июля в 20:30 ушел из дома по улице 5-ый Химлесхозовский переулок и не вернулся. После этого обеспокоенная сразу же обратилась к правоохранителям.

Горожан просили помочь в поисках мальчика ростом 140 сантиметров, с русыми волосами и шрамом в области правой брови.

Уже вечером в МВД опубликовали сообщение, что работы по розыску школьника завершены, мальчик обнаружен живым.