Россиянка Виктория о пожарах в Греции: Туристы ночевали на пляжах и стадионах

Россиянка о пожарах в Греции: Туристы ночевали на пляжах и стадионах Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько дней на греческом Родосе полыхает лесной пожар. Многих туристов эвакуировали из отелей, но информацию о месте ночлега людям не сообщили. В результате возник настоящий хаос: люди вынуждены были ночевать на пляжах и стадионах. Об этом «Газете.ru» рассказала россиянка Виктория, проживающая в Греции.

- На острове был настоящий хаос. Люди спали на пляжах и на стадионах, - поделилась девушка.

Она отметила, что туристы были в панике, что не удивительно. Организация оказалась никудышней - людей перевозили на грузовиках с открытой крышей, предназначенных для транспортировки продуктов.

Местные жители пытаются как-то помочь туристам, предлагая им посильную помощь. Сейчас из-за жары и сильного ветра на острове затруднено тушение пожара. Стало трудно передвигаться на общественном транспорте, он почти весь использован для перевозки туристов.

Накануне прибыла помощь из соседних государств, но сил все равно недостаточно.

- Сегодня один из самых жарких дней в году, на острове всегда ветрено, а тем более сейчас в сильную жару — все это затрудняет тушение пожара, - сказал гид из Родоса Илиас.

Часть туристов разместили на кораблях, а другую часть - в закрытых спортивных комплексах, где есть кондиционеры, и им туда периодически подвозят еду.

Охватившие остров Родос масштабные природные пожары привели к самой крупной эвакуации жителей и туристов в истории Греции. Спасатели вывезли в безопасные места 16 тысяч туристов и местных жителей по суше и более трех тысяч человек по воде, сообщает телеканал "360".

Всего людей эвакуировали из 14 населенных пунктов. По данным Минздрава, к врачам обратились девять человек, которые пожаловались на проблемы с дыханием из-за дыма. Все они получили медицинскую помощь на месте, сообщает Rt.