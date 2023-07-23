«Голос Мордора»: осенью Европу захватят проблемы с газом и электроэнергией Фото: Архив "КП"

К осени ситуация в Европе начнет накаляться. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора». Причина в том, что вновь остро встанет газовый вопрос. Пока из-за тепла ресурса хватает, но цена на газ будет только расти.

Пока люди не реагируют на рост цен из-за апатии и усталости. Растут цены не только на топливо и электричество, но и на продукты. Власти стараются не напоминать жителям, что падение цен на газ было вызвано перестановкой промышленности. А потреблять его в меньших объемах теперь жизненная необходимость.

- Входящая в рецессию Европа, прежде всего промышленная, повлечет за собой и другие отрасли экономики. В данной ситуации печатать деньги будет бесполезно, - цитирует слова автора ТГ-канала телеканал «360».

Энергетический кризис неизбежен. Солнечные электростанции работают на полную мощность, но перекрывать потребность они смогут только в жаркое время года.

Но цены на энергоносители будут значительно увеличиваться, особенно из-за волатильности ценообразования при торговле сжиженным газом. Хранилища, наполненные "на 90%", не смогут помочь, так как они являются лишь буферными емкостями для компенсации пиковых моментов потребления газа.

Тем временем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал, что Европу ждет без российского газа.

- Физического дефицита газа в случае остановки поставок из России не произойдет, проблемы, скорее, будут в росте цен, - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что предстоящей зимой европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа, сообщает Пятый канал.

Европу можно отделить от российской энергии, но это малоэффективно, поскольку тогда Москва найдёт других покупателей, а ЕС потеряет свою конкурентоспособность, пишет Rt.