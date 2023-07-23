Эпидемиолог оценил опасность африканской чумы свиней для человека

Эпидемиолог Крючков: африканская чума у свиней не передается от животных к человеку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костромской области введен карантин после обнаружения зараженного дикого кабана. Может ли африканская чума свиней передаться человеку – ответил эпидемиолог Николай Крючков.

Эксперт поясняет, что болезнь не передается человеку от диких и домашних животных. А вот для животных недуг очень опасен, болезнь распространяется стремительно по поголовью. Если свинья выживает после чумы, вирус сохраняется в ее организме в латентной форме, и впоследствии может заразить новую жертву. В таких случаях, необходимо уничтожить всех особей в округе.

Африканская чума передается через клещей и от животного к животному. Инкубационный период болезни длится около двух недель.

- Но человек не заражается этим вирусом. Ничего не будет с ним. (Даже если он съест мясо зараженного животного, - ред.), - сказал эпидемиолог Пятому каналу.

Тем временем, в России разработали кандидатный вакцинный штамм, который эффективно защищает животных от гибели при заражении вирусом африканской чумы свиней, передает РИАМО.

В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что африканская чума, опасная для животных. А вот для человека она не страшна, в отличие от бубонной чумы, сообщает телеканал "360".