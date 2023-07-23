Уголовное дело завели на жительницу Самары за осквернение скульптуры «Родина-мать» Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

23-летнюю девушку-блогера из Самары задержали в Волгограде, по подозрению в осквернении скульптуры «Родина-мать зовёт!». Возбуждено уголовное дело за действия, пренебрегающие нормами этики и морали на Мамаевом кургане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы г.Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения», - говорится в публикации.

Согласно данным волгоградских прокуроров девушка, находясь на территории Мамаева кургана, показывала неприличные жесты в сторону скульптуры, а также прыгала на склон, под которым находятся братские захоронения героев Великой Отечественной войны. Всё это жительница Самары записала на камеру и опубликовала в социальных сетях.

Ранее «КП-Самара» опубликовал подробности этого инцидента, с деталями произошедшего и расширенными данными о снятом девушкой из Самары видео.