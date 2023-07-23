Командующий Мордвичев: Массовое применение ВСУ кассетных снарядов не эффективно Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщил в интервью телеканалу «Россия-1» о массовом применении армией Украины кассетных боеприпасов и назвал его неэффективным.

«Вчера применили здесь разрекламированные кассетные боеприпасы 155-миллиметровые. Массовое применение было, огневое воздействие, но определенного результата не достигли», - заявил Мордвичёв.

Командующий уточнил, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по позициям российских 90 танковой дивизии и 76 дивизии ВДВ.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину боевые действия затянутся, а наша армия будет вынуждена «использовать аналогичные средства поражения против ВСУ».

«У России на вооружении имеются кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они гораздо эффективнее, чем американские, но понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, мы воздерживались и воздерживаемся от их применения в спецоперации», - пояснил министр.

16 июля президент России Владимир Путин высказался о возможном применении Украиной кассетных боеприпасов.

Путин сказал, что оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением.

Глава государства подчеркнул, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени. Но конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.