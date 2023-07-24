ВСУ ударили иностранными кассетными боеприпасами по Золотаревке в ЛНР Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами иностранного производства село Золотаревка в ЛНР, об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ЛНР.

«Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР», - заявил собеседник агентства

Он отметил, что ударили по селу Золотаревка Попаснянского района. Информация о пострадавших уточняется.

Как писал сайт KP.RU, 7 июля президент США Джо Байден одобрил передачу ВСУ кассетных снарядов под письменные гарантии, что данный тип боеприпасов не будет применяться на территории РФ, а также в украинских населенных пунктах.

16 июля президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставлять Украине кассетные боеприпасы на фоне дефициты обычных снарядов.

Владимир Путин подчеркнул, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени. Но конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.