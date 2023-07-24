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НовостиПолитика23 июля 2023 21:23

Путин: Россия может заместить украинское зерно

В 2023 году вновь ожидается рекордный урожай
Сергей ГАПЧУК
Путин: Россия может заместить украинское зерно

Путин: Россия может заместить украинское зерно

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно.

«РФ в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе», - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

Как писал сайт KP.RU, 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за действия Черноморской зерновой инициативы 1,2 миллиарда долларов.

Путин пояснил, что для российских сельхозпроизводителей это обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, российские производители удобрений потеряли из-за зерновой сделки еще больше – 1,6 миллиарда долларов.

Президент России отметил, что вместе с тем рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и международных финансовых расчетов привели к падению рентабельности поставок в два раза.