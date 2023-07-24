Фильм «Барби» за первый уикенд собрал рекордные в этом году 155 млн долларов

Фильм «Барби» за первый уикенд рекордные в этом году 155 млн долларов Фото: кадр из фильма

Фильм «Барби» собрал за первый уикенд рекордные 155 миллионов долларов в 2023 году, об этом сообщило издание Deadline.

Издание отметило, что сумма стала рекордной для дебютного кинопоказа в США и Канаде.

В статье добавили, что вышедший на экраны одновременно с «Барби» фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создании атомной бомбы собрал почти вдвое меньше - 80,5 миллиона долларов.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что фильм «Барби» попадет на экраны в России после того, как ее переозвучат наши актеры.

Взяться за проект решила российская студия Red head sound - она дождется релиза «Барби» на торрентах, после чего организует сбор средств на реализацию фильма, а после выпустит его на экраны. Актриса дубляжа Татьяна Шитова, являющаяся официальным голосом Марго Робби в России, примет участие в проекте и озвучит Барби.

Напомним, в начале июня постановщица Грета Гервиг рассказала, что съемки ее грядущего фильма «Барби» привели к дефициту розовой краски в мире.

В интервью Гервиг поясняла, что для съемок было использовано огромное количество декораций, вручную окрашенных в розовый цвет.

«Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Ведь я помню, за что любила Барби, когда была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco», - подчеркнула она.