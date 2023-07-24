Путин: Связи России с Африкой имеют прочные корни и всегда отличались доверием Фото: REUTERS

Партнерские связи нашей страны с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью, об этом написал в статье президент России Владимир Путин «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

«Мы искренне дорожим честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки, сложившимися у России со странами Африки», - написал Путин.

Российский лидер отметил, что обе стороны объединены стремлением к формированию системы отношений, основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли ООН.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно.

Он подчеркнул, что РФ в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Глава государства добавил, что в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские аграрии потеряли из-за действия Черноморской зерновой инициативы 1,2 миллиарда долларов, а российские производители удобрений еще больше – 1,6 миллиарда долларов.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. В ведомстве отметили, что зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.