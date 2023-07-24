Владимир Путин написал статью для СМИ Африки о видении развития отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

«...Хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений», - написал Путин.

Президент России также обозначил направления сотрудничества, приоритетные для совместной работы на предстоящие десятилетия ХХI века.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин отметил, что партнерские связи России с Африкой имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью.

Российский лидер подчеркнул, что Россия искренне дорожит честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества, традициями доверия и взаимной поддержки, сложившимися у России со странами Африки.

По словам президента, обе стороны объединены стремлением к формированию системы отношений, основанной на приоритете международного права, учёте национальных интересов, неделимости безопасности, признании центральной координирующей роли ООН.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.