СК России возбудил дело из-за гибели военкора РИА Новости Ростислав Журавлев Фото: РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за удара ВСУ, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечалось, что ВСУ нанесли удар прицельно и целенаправленно.

СК России подчеркнул, что сотрудники ведомства установят все обстоятельства преступления, а также причастных к его совершению.

В ведомстве уточнили, что погибшего военкора Журавлева посмертно представят к ведомственной награде - медали «Доблесть и отвага».

Как писал сайт KP.RU, 22 июля в зоне спецоперации погиб Ростислав Журавлев, военный корреспондент РИА Новости. Это произошло в результате украинского обстрела.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки получил ранения и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. По предварительным данным, ранения также получил журналист «Известий».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам погибшего военкора от лица всего Союза, а также заявил о готовности оказать любую помощь близким Ростислава Журавлева.