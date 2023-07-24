В Одесской области прогремело несколько взрывов
Фото: REUTERS
В Одесской области прогремело несколько взрывов, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
«В Одесской области раздались взрывы»,- говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Как писал сайт KP.RU, ранее в городе Сумы прогремела серия взрывов. Отмечалось, что в Сумской области объявлялась воздушная тревога.
Ранее ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов, сообщал Владимир Рогов.
По его словам, незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.