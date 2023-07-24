В Одесской области прогремело несколько взрывов Фото: REUTERS

В Одесской области прогремело несколько взрывов, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Одесской области раздались взрывы»,- говорится в сообщении телеканала.

Согласно данным онлайн-карты, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее в городе Сумы прогремела серия взрывов. Отмечалось, что в Сумской области объявлялась воздушная тревога.

Ранее ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов, сообщал Владимир Рогов.

По его словам, незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.