Телеведущий Малоземов: Кофе навынос может негативно влиять на пищевое поведение Фото: Евгения ГУСЕВА

Привычка покупать кофе навынос может негативно повлиять на пищевое поведение, об этом в интервью радио Sputnik предупредил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

По мнению эксперта, культура употребления кофе, купленного навынос, не соответствует принципам здорового, сбалансированного питания.

Он отметил, что пристрастие к кофе в одноразовом стаканчике может влиять на пищевое поведение и подталкивать человека к незапланированным перекусам.

«Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым», – пояснил Малоземов.

Как писал сайт KP.RU, нормы потребления кофеина для здорового человека сильно разнятся - в разных странах безопасным считается 150–400 мг кофеина в день. С учетом того что маленькая чашечка эспрессо 50 мл содержит около 100 мг кофеина, получается от двух до четырех чашек кофе.

Однако беременным женщинам, гипертоникам, старикам, людям с больным желудком, почками, пищеводом, тем, кто страдает бессонницей, кофе нужно ограничить.

Необходимо выбирать правильное время: рекомендуется избегать кофе утром натощак и после 14:00, чтобы не нарушить сон.

Сливки, сахар, ароматизаторы улучшают вкус кофе, но делают его более калорийным и вредным. Лучше добавлять натуральные ингредиенты: корицу, ваниль, кокосовое молоко.