Мишустин прилетел с рабочим визитом во Владивосток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в понедельник, 24 июля, с рабочим визитом во Владивосток.

У премьер-министра запланированы выступление на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встреча с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Кроме того, глава кабинета министров встретится с губернаторами регионов Дальнего Востока.

Напомним, Мишустин совершает рабочие поездки в субъекты Дальнего Востока и Сибири каждый год, однако Владивосток в качестве премьер-министра посещает впервые.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая этого года Михаил Мишустин совершил двухдневный визит в Китай. Это была первая поездка главы российского правительства в КНР в качестве премьера, его пригласил лидер страны Си Цзиньпин.