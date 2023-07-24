СК задержал главного инженера после прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Задержан главный инженер, проходящий по уголовному делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в Следственный комитет (СК) РФ.

«В рамках расследования уголовного дела задержан сотрудник 1984 года рождения, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», - сказано в заявлении ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее следователи провели обыски в офисных помещениях и изъяли техническую документацию.

Напомним, в субботу, 22 июля, в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с кипятком. Жертвами стали четыре человека, а еще десять были госпитализированы с травмами. Как писал KP.RU, предварительно, причиной происшествия с водопроводом могла быть некачественная сварка.