Вопросы хабаровской медицины вынес Михаил Дегтярев на встречу с главой Минздрава РФ

Министр здравоохранения России подтвердил готовность выделить средства на закупку оборудования и капитальный ремонт учреждений Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

Одной из главных лоббистских побед Михаила Дегтярева в начале работы в Хабаровском крае стало привлечение беспрецедентного объема средств на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Еще находясь в статусе ВРИО, усилиями губернатора в регион поступило 7,1 миллиардов рублей из федерального бюджета. Сегодня заданный курс успешно продолжается Михаилом Дегтяревым уже в качестве губернатора, благодаря налаживанию конструктивных отношений с федеральным минздравом и его руководством.

Очередные шаги в данном направлении были сделаны во время рабочей командировки в Москву, где глава региона провел рабочую встречу с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Центральное место во время беседы сторон было отведено вопросам реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории Хабаровского края.

В период на 2023 год Хабаровский край получит на исполнение программы 1,3 миллиардов рублей – общая сумма, выделенная из бюджетов региона и федерального центра. Готовность выделить краю внушительную сумму подтвердил лично министр здравоохранения.

Власти планируют распорядиться средствами строго по назначению. Деньги пойдут на приобретение оборудования и автомобильного транспорта, организацию капительного ремонта и появление новых медицинских учреждений. Известно, что в скором времени свои двери откроют пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Ульчском, Бикинском и Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо.

Губернатор пояснил, что в ходе встречи не остались без внимания актуальные вопросы, требующие конкретного решения.

- Подрядчики справляются с поставленными задачами не на всех объектах, и сегодня на части строек есть отставание по срокам. Мы входим в график, благодаря ежедневному контролю краевых министерств строительства и здравоохранения, - рассказал Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Кроме того, отдельной темой на совещании обсудили важность прохождения диспансеризации. Говоря о цифрах по Хабаровскому краю, плановое обследование у врачей прошли более 360 тысяч человек.