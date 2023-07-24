Сергей Цивилев: «Туризм в КуZбассе — одна из приоритетных и активно развивающихся отраслей экономики»

Фото: ako.ru

В Правительстве Кемеровской области обсудили пути решения проблем обеспечения туротрасли региона профессиональными кадрами.

«По утвержденной Стратегии развития региона, туризм в КуZбассе — одна из приоритетных и активно развивающихся отраслей экономики. То, насколько наш регион будет привлекательным для путешественников из России и других стран, каким его запомнят наши гости, во многом зависит от людей, которые работают в сфере гостеприимства. Сейчас мы строим в КуZбассе инфраструктуру мирового уровня, важно, чтобы и обслуживание там было соответствующее. Нужно готовить достаточное количество кадров и обеспечивать молодежь достойными рабочими местами в туриндустрии», — заявил Сергей Цивилев.

Специалистов данного направления в Кемеровской области готовят шесть техникумов, два колледжа, КемГУ и КузГТУ. Однако проблема дефицита квалифицированного персонала для гостиничного и ресторанного бизнеса пока так и не решена.

С этой целью на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума по федеральному проекту «Профессионалитет» в следующем году создадут образовательный кластер «Гостеприимный КуZбасс» из трех техникумов: Новокузнецкого пищевой промышленности, Осинниковского политехнического и Таштагольского горных технологий и сферы обслуживания.

Фото: ako.ru

Кластер будет готовить кадры по 12 специальностям и профессиям под запросы конкретных представителей регионального бизнеса. Для этого созданы почти полтора десятка современных лабораторий и мастерских, а также аккредитованы шесть центров проведения демонстрационных экзаменов.

КСТАТИ

В учреждениях среднего профессионального образования КуZбасса по направлениям индустрии гостеприимства сейчас обучаются 929 человек. В этом году получили диплом и приступили к работе 163 молодых специалиста. На первый курс техникумов по специальностям, связанным с гостиничным и ресторанным бизнесом, ежегодно поступает 275 абитуриентов.