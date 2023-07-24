С 1 сентября обучение в вузах ЛНР, Запорожья и Херсонской области начнется очно Фото: Архив "КП"

Обучение в вузах Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской области 1 сентября этого года планируется начать в очном формате, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«1 сентября мы везде планируем начать обучение очно, за исключением Донецкой народной республики. Думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет», – сказал министр на итоговом заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

По словам Фалькова, вузы в новых регионах России частично интегрированы в систему образования России. Он уточнил, что на этих территориях расположены 30 вузов, в этом году они принимают абитуриентов по результатам вступительных экзаменов.

Напомним, Министерство науки и высшего образования России распределило 36 194 бюджетных мест в вузы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Поступить в вузы можно будет по результатам ЕГЭ и внутренним испытаниям.