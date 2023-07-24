Фанат «Руки вверх!» избил полицейских, пытаясь попасть на концерт любимой группы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фанат «Руки вверх!» избил сотрудников правоохранительных органов, пытаясь попасть на концерт любимой группы в «Лужниках» субботу, 22 июля. Об этом KP.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве отметили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и «вел себя вызывающе». Когда правоохранители отказали фанату пройти на мероприятие, он «повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским».

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств. Пресс-служба ведомства также сообщает, что для оказания медицинской помощи полицейские обращались в больницу.

«Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в мае этого года в Москве на полицейского напал задержанный, пытаясь выхватить у него автомат.