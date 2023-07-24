Лидер норвежской партии Мокснес подал в отставку после задержания за кражу очков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер норвежской социалистической партии Rodt («Красные») Бьёрнар Мокснес оставил свою должность после задержания за кражу солнцезащитных очков в одном из бутиков аэропорта Осло. Об этом сообщает местный телеканал NRK.

Ранее лидер норвежской социалистической партии был пойман в аэропорту Осло за кражу солнцезащитных очков. Как заявил Мокснес, он просто хотел их примерить перед покупкой, однако в спешке забыл снять и случайно вышел из магазина с этим товаром.

Политик пришлось оплатить стоимость очков 1200 крон (10 800 рублей), а также штраф в размере 3000 крон (около 27 тысяч рублей). Мокснесу заявил, что ему очень стыдно, а также отметил, что получил заслуженный урон.

«Я совершил большую ошибку и усугубил ситуацию тем, как я справился с этим тогда. Мне очень жаль и я хочу извиниться», - написал политик на своей странице в соцсетях.

Тем временем NRK заявил, что «завершение карьеры успешного лидера Rodt в магазине беспошлинной торговли, должно быть, является одним из самых абсурдных событий в норвежской политике».