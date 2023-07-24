Психолог Матари: при наличии долгов важно не отрицать и не порицать себя Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Психолог Анна Матари дала совет, как избавиться от долгов. Ощущение, что ты должник, может вызывать лишнее напряжение у людей. Чтобы избавиться от этого состояния, нужно преодолеть зависимость.

Психолог отметила, что люди, имеющие долги, часто думают о финансах и постоянно экономят, поскольку чувствуют себя обязанными и несвободными. Однако, иногда организм активирует защитные механизмы, и вы можете забыть о своих долгах и жить так, будто их вовсе нет. Вы начинаете покупать вещи, которые не можете позволить себе, и перестаете контролировать свои расходы.

Психолог подчеркнула, что важно сохранять трезвый взгляд на мир и особенно на долги. Безусловно, базовые потребности приходится закрывать обязательно – это еда, оплата счетов, траты на детей и здоровье.

- Сюда же нужно добавить ежемесячную сумму, которую вам нужно отдавать за долги. Если получившаяся сумма выше ваших доходов, подумайте, что можно уменьшить и где еще вы можете заработать денег. Возможно, вам следует что-то продать, - советует психолог в беседе с Газета.ru.

Кто-то живет с большими долгами и не переживает по этому поводу, а кого-то изводит даже малая сумма, заимствованная у банка.

Эксперт советует научиться не паниковать или отрицать наличие долгов. Порицать себя за то, что собственных средств не хватает, очень пагубная привычка.

- Иметь долги – это нормально, институт заимствований существует не первый век. С вами все хорошо, вы имеете право расслабиться, даже если есть временные сложности в жизни. Признать долги, но не уходить в драму или отрицание – это ключ к тому, чтобы быстрее выбраться из долговых отношений, - заключила она.

Ситуация в денежной сфере чаще всего связана с установками, усвоенными в семье. Крупные неприятности с финансами, как правило, настигают людей в определенном возрасте, передает Пятый канал.

Тем временем, россияне стали активнее гасить свои долги перед МФО. Причина в том, что с июля максимальный процент составляет 0,8 в день. А еще один аргумент - это рост финансовой грамотности россиян. Такое поведение выгоднее и для граждан, поскольку они экономят на процентах, и для кредиторов, так как потери на дефолтах значительно выше, пишет газета "Известия".

А вот если по кредитной карте накопился долг и закрыть его не получается, есть несколько выходов из ситуации. стоит задуматься о кредите наличными, проценты по нему будут меньше, чем по карте, сообщает телеканал "360".