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НовостиОбщество24 июля 2023 11:28

Биолог Москаев: лихорадка Западного Нила начинается с озноба и температуры

Роспотребнадзор подтвердил два случая недуга в Ростовской области
Елена АКИМОВА
Биолог Москаев: лихорадка Западного Нила начинается с озноба и температуры

Биолог Москаев: лихорадка Западного Нила начинается с озноба и температуры

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев перечислил симптомы, которые могут подтвердить заражение лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).

Заболевание возникает при укусе зараженного комара. Инкубационный период составляет от трех до шести суток, а первым признаком является резкое повышение температуры до 38-40 градусов.

- Озноб, поражение нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга, — рассказал NEWS.ru Москаев.

Успех лечения зависит напрямую от стадии, когда обратился пациент. Чем раньше это произойдет, тем лучше.

- Всем пациентам с подозрением на лихорадку Западного Нила показана госпитализация, — подытожил он.

Роспотребнадзор уже подтвердил два случая заражения ЛЗН на территории Ростовской области. Ареал распространения недуга охватывает ряд областей страны: Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока.

А вот очаги дислоцируются в Астраханской и Волгоградской областях, а оттуда болезнь переносят птицы.