Лавров встретится с главами МИД Армении и Азербайджана 25 июля 2023 Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник, 25 июля, трехстороннюю встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Дипломат обсудят урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым и Республики Армения А.С.Мирзояном», – сказано на сайте МИД РФ.

Особое внимание на встречах будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном и поиску развязок по остающимся вопросам, говорится в сообщении. Отмечается, что Москва готова оказать поиску мирных решений максимальное содействие. Кроме того, стороны обсудят разблокирование транспортных коммуникаций в Закавказье, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией и запуск диалога парламентариев.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян устроили в Кремле спор о территориях Нагорного Карабаха.