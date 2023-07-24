Мантуров: В месяц в России выпускается больше снарядов, чем за весь прошлый год

Мантуров заявил, что в месяц в России выпускается больше снарядов, чем за весь прошлый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Объемы ежемесячного выпуска боеприпасов в России превысили объемы их производства за весь прошлый год, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», – сказал вице-премьер на он на совете по бесперебойному функционированию оборонных предприятий.

Аналогичная ситуация сложилась и с производством многих видов вооружения и специальной военной техники, отметил Мантуров. По его словам, почти все предприятия оборонно-промышленного комплекса успевают выполнить заказ в беспрецедентные сроки.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами, и способен произвести в три раза больше боеприпасов, чем США для Украины.