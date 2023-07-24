Путин подписал закон о продаже жилья, изъятого у коррупционеров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильё, изъятое у коррупционеров, будет продаваться на аукционах. Речь идёт только о недвижимости вроде роскошных вилл, особняков, пентхаусов и прочей роскоши.

Главными критериями для того, чтобы пустить изъятое у уличённого коррупционера жильё на аукцион, станут: большая площадь недвижимости, её повышенная комфортность, а также стоимость, превышающая среднюю рыночную по региону вдвое или более.

Любое жильё, которое не попадает под эти параметры, будет передаваться в социальный найм через местную администрацию. В этом плане закон как действовал, так и будет действовать дальше, неизменно.

Ранее KP.RU сообщил, что генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о более чем 250 млрд рублей, взысканных с коррупционеров разных масштабов за срок, немногим превышающий год.