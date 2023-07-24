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НовостиОбщество24 июля 2023 13:46

В Татарстане полицейские нашли школьника, который из ружья расстрелял камеру домофона

Несмотря на то, что винтовка была игрушечная, она едва не пробила объектив насквозь
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полиция вынесла предупреждение родителям мальчика

Полиция вынесла предупреждение родителям мальчика

Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлый четверг, 20 июля, в поселке ГЭС Набережных Челнов около одного из подъездов дома 3а/40 играл десятилетний школьник. У него с собой было игрушечное ружье, которое стреляет пластиковыми шариками.

В один из моментов внимание мальчика привлекла видеокамера домофона на двери подъезда. Несмотря на перебинтованную руку, он смог перезарядить ружье о землю. После чего подошел вплотную и выстрелил в объектив. Линза не выдержала и треснула. Последние кадры с камеры попали в соцсети. Увидев трещины, интернет-пользователи заподозрили, что у школьника в руках было нечто серьезнее, чем игрушечное ружье. Полицейские, в свою очередь, довольно быстро установили личность мальчика.

«В отношении родителей ребенка было вынесено официальное предостережение о недопущении повторных правонарушений», — сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.