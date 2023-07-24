В Татарстане полицейские нашли школьника, который из ружья расстрелял камеру домофона

Полиция вынесла предупреждение родителям мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлый четверг, 20 июля, в поселке ГЭС Набережных Челнов около одного из подъездов дома 3а/40 играл десятилетний школьник. У него с собой было игрушечное ружье, которое стреляет пластиковыми шариками.

В один из моментов внимание мальчика привлекла видеокамера домофона на двери подъезда. Несмотря на перебинтованную руку, он смог перезарядить ружье о землю. После чего подошел вплотную и выстрелил в объектив. Линза не выдержала и треснула. Последние кадры с камеры попали в соцсети. Увидев трещины, интернет-пользователи заподозрили, что у школьника в руках было нечто серьезнее, чем игрушечное ружье. Полицейские, в свою очередь, довольно быстро установили личность мальчика.

«В отношении родителей ребенка было вынесено официальное предостережение о недопущении повторных правонарушений», — сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана.