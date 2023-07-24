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НовостиОбщество24 июля 2023 14:47

Установлена дата победного завершения Крымской операции

Путин установил 12 мая датой победного завершения Крымской операции
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин установил дату победного завершения Крымской операции

Путин установил дату победного завершения Крымской операции

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об установлении нового дня воинской славы 12 мая - День победного завершения Крымской операции советскими войсками. Ратифицированный документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект о праздновании 12 мая Дня победного завершения Крымской наступательной операции (1944 год) был внесен на рассмотрение еще в феврале 2019 года в качестве поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Госдума одобрила проект закона сразу во втором и третьем чтениях 11 июля 2023 года.

Согласно мнению авторов инициативы, этот закон будет иметь особое значение для воспитания духа патриотизма у молодежи, а также уважения к истории и любовь к родине.

Ранее KP.RU рассказал о самых значимых событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на Крымском полуострове, включая Крымскую наступательную операцию 1944 года.