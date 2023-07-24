Установлена дата победного завершения Крымской операции

Путин установил дату победного завершения Крымской операции Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об установлении нового дня воинской славы 12 мая - День победного завершения Крымской операции советскими войсками. Ратифицированный документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект о праздновании 12 мая Дня победного завершения Крымской наступательной операции (1944 год) был внесен на рассмотрение еще в феврале 2019 года в качестве поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Госдума одобрила проект закона сразу во втором и третьем чтениях 11 июля 2023 года.

Согласно мнению авторов инициативы, этот закон будет иметь особое значение для воспитания духа патриотизма у молодежи, а также уважения к истории и любовь к родине.

Ранее KP.RU рассказал о самых значимых событиях Великой Отечественной войны, которые происходили на Крымском полуострове, включая Крымскую наступательную операцию 1944 года.