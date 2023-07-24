Названы плюсы и минусы арбузной диеты Фото: pixabay.com

Врач-эксперт Александра Филёва в беседе с «Газетой.Ru» назвала плюсы и минусы арбузной диеты, отметив, что данный продукт арбуз является очень низкокалорийной ягодой и содержит много клетчатки.

«За один перекус человек может съесть треть от её нормы за день», - заявила эксперт.

Филёва отметил, что может быть много витамина С и витаминов группы В, а также железа, фосфора и каротиноидов, обеспечивающих здоровый цвет кожи, здоровье нервной системы и пищеварения.

«Также в арбузе много магния, который важен для здоровья почек», - сказала она.

Тем не менее, по словам Филёой, арбуз имеет высокий гликемический индекс, из-за чего его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом. Специалист также ограничить употребление этого продукта людям со сниженной функцией почек.

«Из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма», - рассказала эксперт.

Диетолог Наталия Гридина в разговоре с Life.ru рекомендовала соблюдать меру при употреблении арбуза во избежание неприятных последствий, среди которых тошнота и набор веса. Кроме того, эксперт заявила, что следует есть эту ягоду по меньшей мере за два часа до сна.

Как сообщал телеканал «360», врач-терапевт Лев Авербах рекомендовал есть не более двух-трех кусков арбуза за день, отметив, что то же самое касается и дынь.