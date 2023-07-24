Эксперт Бунина: цены на бензин не будут расти, если ограничить число экспортеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минэнерго нашли способ затормозить рост цен на топливо. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина полагает, что предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина может изменить ситуацию в положительную сторону.

На какое-то время это заморозить стоимость черного золота.

- Цены уже успели вырасти на 10% и, возможно, до принятия решения, цена на бензин на АЗС еще подрастет, - говорит эксперт РИАМО.

Она подчеркивает, что увеличение цен на внутреннем рынке не может быть бесконечным. Рано или поздно будет найдет механизм, который сможет стабилизировать тарифы.

- Рост выбил из колеи очень многих потребителей, - отметила Бунина.

Тем временем, цена тонны бензина Аи-92 превысила 60 тысяч рублей за тонну. Такой высокой отметки на бирже 92-й бензин еще не достигал, сообщает ОТР.

Правительство займется вопросом цен на оптовом рынке. В рознице, к слову, цены на бензин держатся в рамках инфляции. С дизельным топливом проблем нет — объем достаточный, цены приемлемые, передает Пятый канал.

Тем не менее, цены на бензин в России растут по максимальной планке из-за появления экспортной альтернативы и из-за подъема стоимости нефти и нефтепродуктов, сообщает телеканал "360".