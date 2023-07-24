Александр Соловьев, бывший глава Удмуртии. Фото: ru.wikipedia.org

24 июля умер Александр Соловьев - бывший глава Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Политик умер на 74 году жизни в результате продолжительной болезни.

"В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев”, — сообщила пресс-служба главы региона.

Минздрав Удмуртской республики также принес глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в апреле 2017 года Александра Соловьева задержали по подозрению в махинациях с дорожной отраслью Удмуртии. Экс-главу региона обвиняли в получении взяток на сумму 140 млн рублей от компании, которая возводила мост через Каму в районе Камбарки.

Следователи устанавливали все обстоятельства более трех лет, и в 2020 году суд вынес Соловьеву приговор – 10 лет лишения свободы и штраф в 275 миллионов рублей. Свою вину Соловьев не признал. Сайт KP.RU рассказывал, как руководитель региона пережил судебный процесс и о чем он жалел больше всего.