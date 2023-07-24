Врач Лебедева: регулярный дневной сон позволяет быстрее решать сложные задачи Фото: Евгения ГУСЕВА

Дневной сон идет на пользу и укрепляет организм. Об этом сказала Марина Лебедева, кандидат медицинских наук, врач-терапевт.

Спать днем норма для маленьких детей и пожилых людей, но не стоит пренебрегать этим людям среднего возраста.

Особенно полезен интервальный или полифазный сон. Это режим, при котором сон разделяется на несколько периодов. Самая популярная схема: 1-2 часа сна днем и 6-7 часов ночью.

- Данный физиологический режим основан на правиле - устал – спи, отдохнул – бодрствуй, - говорит врач RuNews24.ru.

Регулярный дневной сон пойдет на пользу особенно в том случае, когда он требуется организму. В процессе отдыха можно восстановить нервную систему,

Особенно он полезен, если человек занят энергозатратной деятельностью. Например, ему нужно быстро решить какую-то важную задачу, а сильное напряжение перегружает мозг.

- Интервальный сон – единственный способ быстро восстанавливать силы, - заключила врач.