Политолог объяснил популярность правопопулистских партий в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков в беседе с РИАМО завил, что рост популярности правопопулистских партий в Европе связан с потерей веры в то, что классические консервативные партии могут решать экономические, а также социальные проблемы в европейских странах.

Ранее телеканал «360» заявил, что партия «Альтернатива для Германии» (ADG) в ФРГ бьет рекорды по популярности, немного уступая только партии «Христианский союз».

«Правый поворот в Европе происходит на наших глазах. Вера в идеи таких глобальных леваков, которые пришли к власти в Соединенных Штатах, в Великобритании, в ряде европейских государств, падает», - заявил Косоруков.

По его словам, ADG очень серьезно «окопались» и теперь способны сформировать региональное правительство. Кроме того, он отметил рост популярности подобных партий в Венгрии, где «партия Виктора Орбана «Фидес - Венгерский гражданский союз» побеждает в четвертый раз подряд.

«Во Франции Марин Ле Пен в принципе обладает влиятельной фракцией, в Италии, в Швеции, в Финляндии, в принципе в Греции то же самое», - уточнил специалист, отметив, что подобные партии напоминают избирателю о классических методах выхода из кризисом, среди которых протекционизм и милитаризация.

Накануне в Испании прошли выборы. Как передавали «Известия», эксперты считают, что ни победившей на выборах правой Народной партии, ни правящей Социалистической рабочей партии не удастся сформировать новое правительство. По их словам, придется устроить перевыборы.