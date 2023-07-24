Эксперт объяснил, почему многие удаленщики предпочтут увольнение выходу в офис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные опросов показали, что примерно 40% российских граждан, которые работают удаленно, скорее уволятся, чем вернутся в свой офис. Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков рассказал «Абзацу» возвращаться в рабочее помещение, как правило, не хотят люди творческих профессий.

Щербаков отметил, что работающий на удаленке человек имеет возможность более свободно распоряжаться рабочим временем, тогда как в офисе он должен «подчиняться дисциплине, поддерживать субординационные отношения, проявлять покорность руководству».

«Эти моменты людям творческого труда, свободной профессии кажутся серьёзной потерей. Я не думаю, что их большинство», - отметил эксперт.

Как заявил профессор, подобная ситуация не отразится серьезно на рынке труда. По его словам, на данный момент молодые люди все больше «цепляется» за удаленный формат, поскольку в таком случае нет необходимости привыкать к рабочему распорядку, а юридическая сторона отношений с работодателем остается все той же.