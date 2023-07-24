В Закарпатской области Украины обрушился автомобильный мост

24 июля обрушился мост через реку Тересва в Закарпатской области. Фото: Кадр видео

Украинский телеканал ТСН сообщил, что 24 июля обрушился мост через реку Тересва в Закарпатской области. В эфире телеканала отметили, что в результате этого инцидента под мост провалилось несколько автомобилей.

В данный момент состояние пострадавших неизвестно. Также ТСН отметил, что власти региона знали об ухудшающемся состоянии моста уже несколько лет и он был включен в программу “Большая стройка” по ремонту инфраструктурных объектов Украины.

Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил создать специальную комиссию по проверке технического состояния всех мостов и путепроводов в стране. В свою очередь украинский вице-премьер Александр Кубраков признавал, что около 10 процентов мостов в стране находятся в аварийном состоянии.