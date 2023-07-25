СК РФ завершил расследование дела о покушении на Владимира Соловьева Фото: Следственный комитет России

Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, уточнив, что фигурантами стали восемь российских граждан.

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьева завершено», - заявил глава СК РФ в интервью РИА Новости, отметив, что подготовка к убийству велась по заказу Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Бастрыкин сообщил, что в ходе расследования данного дела к ответственности привлекли Владимира Белякова, Владимира Степанова, Василия Стрижакова, Дениса Абрарова, Андрея Пронского, Максима Дружинина, а также Андрея Волкова и Тимофея Мокова. «В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела», - добавил глава ведомства.

Напомним, в апреле этого года в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ президент России Владимир Путин заявил, что силовые структуры смогли получить информацию о попытке покушения на российского журналиста.