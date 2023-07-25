Силы Черноморского флота РФ отразили атаку катеров ВСУ на корабль «Сергей Котов»

Патрульный корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» Фото: кадр из видео

Вооруженные силы Украины попытались атаковать катерами корабль Черноморского флота России «Сергей Котов», сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов». В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что катера ВСУ были уничтожены на дистанции 1000 и 800 метров. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в Минобороны России.

Напомним, в июне этого года ВСУ безуспешно пытались атаковать российский корабль «Приазовье», военные ВС РФ отразили атаку, уничтожив шесть украинских катеров.

Ранее военнослужащие экипажа корабля Черноморского флота России «Иван Хурс» были представлены к боевым наградам за отражение атаки морских беспилотников ВСУ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша хочет превратить Украину в точку противостояния НАТО и России (подробнее)