Минобороны РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Корабль «Приазовье» в Севастополе в 2014 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство обороны РФ в воскресенье, 11 июня, прокомментировало попытку атаки Вооруженными силами Украины российского корабля «Приазовье». Как уточнили в оборонном ведомстве, она оказалась безуспешной.

Российские военные отразили атаку, уничтожено шесть украинских катеров.

Как уточнили в Минобороны России, попытки атаки была совершена ночью в воскресенье, 11 июня. Все морские быстроходные безэкипажные катера ВСУ были уничтожены из оружия, находящегося на борту «Приазовья», в 300 километрах от Севастополя.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что никто не пострадал, не получил повреждений и корабль Черноморского флота.

Отмечается также, что в настоящее время российский корабль продолжает выполнение задач по контролю обстановки и обеспечению безопасности в районе пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В министерстве также подчеркнули, что во время атаки, как и в предыдущих случаях, над Черным морем вел разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Напомним, 24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор российский разведывательный корабль «Иван Хурс» успешно отбил атаку украинских морских беспилотников. Все три катера были уничтожены из 14,5-миллиметровых пулеметных установок.

После успешного отражения атаки «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Сообщалось, что там корабль пополнит материальные запасы, а затем вновь приступит к выполнению задач по обеспечению безопасности «Северного потока» и «Голубого потока».