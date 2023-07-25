Палата представителей конгресса США собирается вынести импичмент Байдену Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса США собирается провести расследование для того, чтобы вынести импичмент президенту страны Джо Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за границей. Такое заявление сделал спикер нижней палаты Кевин Маккарти.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда», - приводит издание The Hill слова спикера нижней палаты.

Маккарти также заявил, что действующий президент США использует приемы, которых американские политика «не видела со времен Ричарда Никсона». Как он считает, Байден «вооружает» правительство страны в интересах собственной семьи, лишая при этом конгресс возможности вести какой-либо надзор.

Кроме того, спикер выразил надежду, что палата представителей доведет дело до расследования об импичменте, «как предполагает Конституция» для того, чтобы получить ответы на все вопросы.

Напомним, в мае этого года республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что представит проект резолюции об импичменте Байдену. По ее словам, действующего американского лидера нужно отстранить от власти, так как он «абсолютно не способен защитить Штаты».