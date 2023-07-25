Госдума рассмотрит запрет регистрации на российских сайтах с иностранной почты Фото: REUTERS

В Государственную думу был внесен проект закона о запрете регистрации на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, внеся поправки в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Отмечается, что новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации. Речь идет о регистрации при помощи номера телефона, через единый портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему, а также с «использованием иной информсистемы» для россиян.

Как передает газета «Ведомости», инициативу поддержал председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн.

Проект закона рассмотрят во втором чтении во вторник, 25 июля, а изменения могут вступить в силу с 1 декабря этого года.

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