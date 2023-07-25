«Иногда доводит до слез»: Наталья Фриске пожаловалась на трудности материнства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске по-прежнему находится в эйфории после того, как стала мамой. При этом она не раз признавалась, что долгожданная дочь Луна нечасто тревожит новоиспеченную мать и хорошо спит. Артистка счастлива, что ребенок особо не капризничает и большую часть времени ведет себя абсолютно спокойно.

Несмотря на это, сестра покойной Жанны Фриске Наталья поделилась со своими поклонниками, что иногда материнство может доводить ее до слез. Особенно тяжело артистке становится в моменты, когда Луна проявляет свой характер.

— Не обращаю внимания на них, стараюсь, по крайней мере. Но иногда доводит меня до слез, — ответила Фриске-младшая на вопрос одного из поклонников, который хотел узнать о ее реакции на проявление характера дочери.

При этом Наталья Фриске не прибегает к услугам нянь и категорически против этого. По словам исполнительницы, мамы должны сами ухаживать за детьми, потому что это и есть счастье, когда вся забота о ребенке идет от собственной матери.

Напомним, что до этого Наталья Фриске пережила целых две процедуры ЭКО, после как трижды у нее не получилось стать мамой. После множества попыток ей уже не пророчили материнство, однако после развода с мужем, она решилась на еще одну ЭКО, которая и принесла ей долгожданного ребенка.