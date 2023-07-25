Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После отказа одного из двигателей, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали на сайте телеканала «360» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, инцидент произошел на лайнере «Boeing-737», который летел из города Сочи в Москву. В момент происшествия на борту было 149 пассажиров и семь членов экипажа. Аварийная посадка прошла успешно и никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее KP.RU рассказывал про аварийную посадку самолета Air India в Магадане, которая позже вызвала мировой резонанс. У самолета сломался один из двигателей, поэтому и было принято решение об экстренной посадке. Изначально лайнер пытались быстро починить, но поломка оказалась куда серьезнее, чем ожидалось.

При этом пассажирам не разрешалось выходить в город все это время, поскольку у них не было российских виз, а среди них были граждане Соединенных Штатов, Канады и других стран. Всего на борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа.