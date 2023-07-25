Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июля 2023 14:42

Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Президент также отметил, что с 2018 года реальная зарплата в России растет двузначными темпами
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты людей в бюджетной сфере. Такое поручение он дал во время совещания по экономическим вопросам.

— Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что если не сделать этого, то бюджетники начнут уходить с такой работы, именно поэтому важно проводить индексацию их зарплат вовремя. Также президент отметил, что с 2018 года в России реальный уровень зарплат растет двузначными темпами.