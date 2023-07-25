Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты людей в бюджетной сфере. Такое поручение он дал во время совещания по экономическим вопросам.

— Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что если не сделать этого, то бюджетники начнут уходить с такой работы, именно поэтому важно проводить индексацию их зарплат вовремя. Также президент отметил, что с 2018 года в России реальный уровень зарплат растет двузначными темпами.